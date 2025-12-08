Скандальное дело Скороход: ВАКС избрал меру пресечения сообщнику за подстрекательство к взятке

Иллюстративное фото: из открытых источников

ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 4 млн 542 тыс. грн к одному из сообщников народной депутатки Анны Скороход

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает RegioNews.

Его и других участников группы подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО в отношении компании-конкурентки.

Решение суда принято по ходатайству детективов НАБУ и согласовано прокурором САП.

В случае внесения залога на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию детективов, прокуроров, следователя судьи или суда;

не отлучаться за пределы города Тернополя без разрешения;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении;

сдать паспорта и другие документы, дающие право на выезд за границу;

носить электронное средство контроля.

Напомним, 5 декабря у нардепки Скороход проходили обыски. По данным источников УП в правоохранительных органах, парламентарша вместе с сообщниками требовала от предпринимателя 250 тысяч долларов США. После обысков нардепка обвинила НАБУ во лжи.

Анна Скороход родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области. Имеет высшее образование: окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (тележурналистика) и Национальная академия внутренних дел (правоведение).

В 2019-м избрана народной депутатом по мажоритарному округу № 93; сначала была в составе фракции Слуга народа, но уже в ноябре того же года ее исключили. С 2020 года – член депутатской группы "За будущее".

Неоднократно попадала в скандалы: кроме политических споров ее фамилия фигурировала в расследованиях, а также известно, что во время войны она приобрела квартиру в Киеве.

Что известно о скандале со Скороходом

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина, связывая это с ее голосованием вопреки позиции фракции. По ее словам, задержание было вызвано тем, что она проголосовала против законопроекта об открытии рынка земли во время первого чтения.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Также он заявил, что депутат лоббирует интересы "конкретных олигархических групп" и предупредил о намерении инициировать ее исключение из фракции.

В ответ на эти обвинения Скороход отметила, что депутаты якобы получают по 5 тысяч долларов в конвертах.

Вскоре фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Анну Скороход из своего состава. После этого она присоединилась к депутатской группе "Партия "За будущее", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.