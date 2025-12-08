08:23  08 грудня
08 грудня 2025, 08:35

Скандальна справа Скороход: ВАКС обрав запобіжний захід спільнику за підбурення до хабаря

08 грудня 2025, 08:35
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 4 млн 542 тис. грн до одного зі спільників народної депутатки Анни Скороход

Про це повідомила пресслужба САП, передає RegioNews.

Його та інших учасників групи підозрюють у підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО щодо компанії-конкурентки.

Рішення суду ухвалене за клопотанням детективів НАБУ та погоджене прокурором САП.

У разі внесення застави на підозрюваного покладені такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою детективів, прокурорів, слідчого судді чи суду;
  • не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу;
  • повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі;
  • здати паспорти та інші документи, що дають право на виїзд за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 5 грудня у нардепки Скороход проходили обшуки. За даними джерел УП у правоохоронних органах, парламентарка разом із спільниками вимагала від підприємця 250 тисяч доларів США. Після обшуків нардепка звинуватила НАБУ у брехні.

Довідка: Анна Скороход народилася 14 січня 1990 року у місті Вишгород на Київщині. Має вищу освіту: закінчила Київський національний університет культури і мистецтв (тележурналістика) та Національна академія внутрішніх справ (правознавство).

У 2019‑му обрана народною депутаткою за мажоритарним округом № 93; спершу була в складі фракції Слуга народу, але вже у листопаді того ж року її виключили. Від 2020 року – членкиня депутатської групи "За майбутнє".

Неодноразово потрапляла у скандали: крім політичних суперечок – її прізвище фігурувало у розслідуваннях, а також відомо, що під час війни вона придбала квартиру у Києві.

Що відомо про скандал із Скороход

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна, пов'язуючи це з її голосуванням всупереч позиції фракції. За її словами, затримання було спричинене тим, що вона проголосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі під час першого читання.

Водночас голова фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів. Також він заявив, що депутатка лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп" і попередив про намір ініціювати її виключення з фракції.

У відповідь на ці звинувачення Скороход зазначила, що депутати нібито отримують по 5 тисяч доларів у конвертах.

Незабаром фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Анну Скороход зі свого складу. Після цього вона приєдналася до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

суд хабар ВАКС залог САП Анна Скороход рішення запобіжний захід
