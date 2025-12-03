14:56  03 грудня
03 грудня 2025, 19:46

Після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки

03 грудня 2025, 19:46
Фото: Укринформ
Українські дипломати готуються до нових переговорів у США після оцінки результатів попередніх перемовин у Москві

Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає RegioNews.

Після переговорів у Москві українську делегацію запросили до США для продовження мирних консультацій. Американська сторона позитивно оцінила результати попередніх перемовин і вважає їх кроком уперед у мирному процесі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі міністрів НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

За словами Сибіги, представники США підтвердили намір продовжити роботу з українською стороною найближчим часом, що дає змогу розширити обговорення ключових питань безпеки та дипломатичного врегулювання конфлікту.

Паралельно тривають консультації керівника української делегації Рустема Умерова з партнерами з Великої Британії, Німеччини та Франції. Основна мета цих зустрічей – координація подальших кроків і оцінка прогресу, досягнутого під час попередніх переговорів.

Експерти наголошують, що такі багатосторонні консультації сприяють більш чіткій координації міжнародної підтримки та дозволяють Україні ефективніше відстоювати свої позиції на дипломатичному фронті.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.

Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

