01:50  03 грудня
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
07:24  03 грудня
В Одесі викрили мережу нелегальних гральних закладів: організаторів судитимуть
10:13  03 грудня
Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії
03 грудня 2025, 10:29

Кремль не погодив американський "мирний план": Путін передав Трампу особисте послання

03 грудня 2025, 10:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Після зустрічі в Москві між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, його зятем Джаредом Кушнером та російським диктатором Путіним сторони обговорили різні підходи до можливого врегулювання війни проти України. Узгоджено компромісу наразі немає

Про це пише "Кореспондент" із посиланням на коментарі помічника російського президента Юрій Ушаков, передає RegioNews.

За його словами, переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти запропонованого США "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані. Ушаков наголосив, що певний прогрес є, але спільного рішення наразі не знайдено.

Посадовець заявив, що учасники зустрічі зосередилися на суті ключових питань, а не на формулюваннях. Під час обговорень порушувалися й територіальні теми, а також можливі економічні перспективи між США та Росією.

Ушаков також повідомив, що Москва отримала ще чотири додаткові документи до основного американського плану, який налічує 28 пунктів. Зміст цих матеріалів не розкривається через домовленості між сторонами. Він додав, що Путін через Стіва Віткоффа передав Дональду Трампу особисте послання та низку політичних сигналів.

Можлива особиста зустріч двох лідерів, за словами Ушакова, залежатиме від подальшої роботи представників обох країн.

Раніше NBC News із посиланням на анонімного російського чиновника повідомила, що Москва не готова відступити у трьох ключових пунктах мирного плану, але водночас допускає обговорення питання заморожених активів.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали мирний план США щодо України.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

Україна та Росія зараз воюють буквально за 20% Донецької області, – Рубіо
03 грудня 2025, 09:52
Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасована, – журналіст
03 грудня 2025, 08:57
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Волині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для військових
03 грудня 2025, 12:38
На Херсонщині через атаку дрона загинув літній чоловік
03 грудня 2025, 12:24
У ЄС заявили про "падіння Покровська" після майже року запеклих боїв
03 грудня 2025, 12:11
Фронт рухається до колапсу
03 грудня 2025, 12:03
У Житомирі ув'язнений влаштував нарко-бізнес у колонії
03 грудня 2025, 11:45
Колишня речниця Зеленського назвала Єрмака "дуже небезпечною людиною"
03 грудня 2025, 11:42
Атаки на енергосистему України: частково знеструмлені чотири області
03 грудня 2025, 11:28
Смертельна аварія на Полтавщині: ДБР шукає свідків загибелі двох сестер
03 грудня 2025, 11:15
Війна триває, поки світ спостерігає за дипломатією
03 грудня 2025, 11:05
Вбивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних затримано в Одесі
03 грудня 2025, 10:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
