Кремль не погодив американський "мирний план": Путін передав Трампу особисте послання

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після зустрічі в Москві між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, його зятем Джаредом Кушнером та російським диктатором Путіним сторони обговорили різні підходи до можливого врегулювання війни проти України. Узгоджено компромісу наразі немає

Про це пише "Кореспондент" із посиланням на коментарі помічника російського президента Юрій Ушаков, передає RegioNews.

За його словами, переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти запропонованого США "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані. Ушаков наголосив, що певний прогрес є, але спільного рішення наразі не знайдено.

Посадовець заявив, що учасники зустрічі зосередилися на суті ключових питань, а не на формулюваннях. Під час обговорень порушувалися й територіальні теми, а також можливі економічні перспективи між США та Росією.

Ушаков також повідомив, що Москва отримала ще чотири додаткові документи до основного американського плану, який налічує 28 пунктів. Зміст цих матеріалів не розкривається через домовленості між сторонами. Він додав, що Путін через Стіва Віткоффа передав Дональду Трампу особисте послання та низку політичних сигналів.

Можлива особиста зустріч двох лідерів, за словами Ушакова, залежатиме від подальшої роботи представників обох країн.

Раніше NBC News із посиланням на анонімного російського чиновника повідомила, що Москва не готова відступити у трьох ключових пунктах мирного плану, але водночас допускає обговорення питання заморожених активів.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали мирний план США щодо України.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії