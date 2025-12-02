13:30  02 декабря
02 декабря 2025, 15:38

Экс-разведчику Роману Червинскому изменили меру пресечения на ночной домашний арест

02 декабря 2025, 15:38
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Бывшему разведчику Роману Червинскому частично смягчили меру пресечения. Недавно суд принял решение сменить круглосуточный домашний арест на ночной, который будет действовать до 29 января 2026

Об этом сообщил один из адвокатов Червинского, Константин Глоба, а также источники в медиа, в том числе "Еспресо", передает RegioNews.

В ходе судебного заседания Червинский высказал свое мнение по поводу процесса. Он отметил, что судья, по его убеждению, не готов к должному расследованию дела. Однако, по мнению эксразведчика, после отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака система начала постепенно разрушаться.

"Мы с адвокатами поставили перед собой цель не только защитить мою честь и достоинство, но и привлечь к ответственности фальсифицирующих эти дела по заказу таких лиц, как Ермак, его близкое окружение, таких как [заместитель председателя ОП Олег] Татаров, полицейских и СБУ. Эти люди не отдают свою жизнь и будущее на фронте, а сидят здесь, чтобы не быть вовлеченными в войну", — заявил Червинский.

Что известно о деле Романа Червинского?

Роман Червинский ранее работал в Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки, обретя популярность благодаря нескольким успешным операциям. Один из самых резонансных моментов его карьеры – это планирование и осуществление захвата пророссийского боевика Владимира Цемаха, причастного к сбитию рейса Boeing 777 вблизи Донецка в 2014 году.

Кроме того, Червинский заявляет, что был организатором операции по задержанию наемников ППК "Вагнер" - инцидента, известного как "Вагнергейт". Операция была сорвана из-за возможной утечки информации, и, по словам Червинского, на разведчиков оказывали давление из-за угроз увольнения и уголовных преследований. Согласно его заявлениям, эти действия якобы координировались из Офиса президента.

Напомним, в 2022 году Червинский участвовал в неудачной операции по переманиванию российского самолета. Из-за операции СБУ возбудила уголовное дело, связав его с ракетным обстрелом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Червинский обвиняется в превышении служебных полномочий во время операции по угону российского самолета. Ему грозит от 8 до 12 лет за решеткой.

Как известно, по этому делу Червинскому назначили более 9 миллионов гривен залога. 16 июля эту сумму выплатил Благотворительный фонд Порошенко. Роман Червинский был освобожден из СИЗО.

18 июля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения эксразведчику Роману Червинскому по делу о взятке. Червинский был отправлен под круглосуточный домашний арест. В сентябре суд продлил действие обязательств.

