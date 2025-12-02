13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 12:47

Снимал "порчу" через соцсети: в Киеве будут судить псевдо-мольфара

02 декабря 2025, 12:47
Фото: полиция
Киевлянин через фейковые аккаунт в соцсетях выдавал себя за "целителя" и обманывал людей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина предлагал гражданам разнообразные "услуги": снятие "порчи", поиск без вести пропавших родственников, ритуалы исцеления от болезней. Стоимость "работ" колебалась от 400 до 4500 грн. После перевода денег на банковскую карту псевдо-мольфар прекращал общение с клиентом и блокировал его в соцсетях.

Правоохранители установили, что таким образом 28-летний киевлянин обманул по меньшей мере 13 человек.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество)

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее в столице задержали мошенника, обманувшего военного. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

