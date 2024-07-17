Экс-разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Как известно, недавно Червинскому назначили более 9 миллионов гривен залога. Эту сумму вчера, 16 июля, выплатил Благотворительный фонд Порошенко.

Роман Червинский ранее работал в СБУ и ГУР и стал известен в СМИ благодаря нескольким операциям. В частности, в 2019 году он спланировал и реализовал захват пророссийского боевика Владимира Цемаха, причастного к сбитию Boeing 777 вблизи Донецка. Также Червинский заявляет, что отвечал за операцию по задержанию наемников ППК "Вагнер", также известную как "Вагнергейт".

В 2022 году Червинский участвовал в неудачной операции по переманиванию российского самолета. Из-за операции СБУ возбудила уголовное дело, связав его с ракетным обстрелом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Червинский обвиняется в превышении служебных полномочий во время операции по угону российского самолета. Ему грозит от 8 до 12 лет за решеткой.