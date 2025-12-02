Ексрозвіднику Роману Червінському змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Колишньому розвіднику Роману Червінському частково пом’якшили запобіжний захід. Нещодавно суд прийняв рішення змінити цілодобовий домашній арешт на нічний, який діятиме до 29 січня 2026 року

Про це повідомив один із адвокатів Червінського, Костянтин Глоба, а також джерела в медіа, зокрема "Еспресо", передає RegioNews.

У ході судового засідання Червінський висловив свою думку щодо процесу. Він зазначив, що суддя, на його переконання, не готовий до належного розслідування справи. Однак, на думку ексрозвідника, після відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака, система почала поступово руйнуватися.

"Ми з адвокатами поставили перед собою мету не лише захистити мою честь і гідність, але й притягнути до відповідальності тих, хто фальшував ці справи на замовлення таких осіб, як Єрмак, його близьке оточення, таких як [заступник голови ОП Олег] Татаров, поліціянтів та СБУ. Ці люди не віддають своє життя і майбутнє на фронті, а сидять тут, аби не бути залученими до війни", — заявив Червінський.

Що відомо про справу Романа Червінського?

Роман Червінський раніше працював у Службі безпеки України та Головному управлінні розвідки, здобувши популярність завдяки кільком успішним операціям. Один з найбільш резонансних моментів його кар'єри — це планування і здійснення захоплення проросійського бойовика Володимира Цемаха, який був причетний до збиття рейсу Boeing 777 поблизу Донецька в 2014 році.

Окрім цього, Червінський заявляє, що був організатором операції із затримання найманців ПВК "Вагнер" — інциденту, відомого як "Вагнергейт". Операція була зірвана через можливий витік інформації, і, за словами Червінського, на розвідників чинили тиск через погрози звільнення та кримінальні переслідування. Згідно з його заявами, ці дії нібито координувалися з Офісу президента.

Нагадаємо, у 2022 році Червінський брав участь у невдалій операції з переманювання російського літака. Через операцію СБУ відкрила кримінальну справу, пов’язавши її з ракетним обстрілом аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час операції із викрадення російського літака. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами.

Як відомо, у цій справі Червінському призначили понад 9 мільйонів гривень застави. 16 липня цю суму виплатив Благодійний фонд Порошенка. Роман Червінський був звільнений із СІЗО.

18 липня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексрозвіднику Роману Червінському у справі про хабар. Червінського відправили під цілодобовий домашній арешт. У вересні суд продовжив дію зобов'язань.