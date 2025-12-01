Фото: Bloomberg

Про це повідомляє посол України при НАТО Альона Гетманчук в інтерв’ю Bloomberg, передає RegioNews.

В Україні домагаються виділення додаткового фінансування від ЄС у розмірі близько €1 млрд на закупівлю американського озброєння. За її словами, ці кошти дозволять забезпечити безперебійне постачання військової техніки через програму PURL, що фінансує закупівлі американської зброї за рахунок європейських партнерів Києва.

Гетманчук підкреслила, що додаткові внески союзників є критично важливими для підтримки обороноздатності України та для оперативного забезпечення Збройних Сил сучасними озброєннями. Програма PURL передбачає фінансування закупівель високоточної зброї та техніки, яку надають переважно європейські країни, що підтримують Україну.

За інформацією Bloomberg, виділення додаткового фінансування від ЄС може прискорити постачання американських ракетних систем, артилерії та іншого оборонного обладнання, яке активно використовується українськими підрозділами на фронті. Підкреслюється, що рішення про фінансування ухвалюють на рівні союзників із урахуванням стратегічних потреб України.

Таким чином, Україна продовжує наполягати на посиленні підтримки від міжнародних партнерів, щоб гарантувати ефективне та безперебійне забезпечення армії сучасними озброєннями до кінця цього року.

