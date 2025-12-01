18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 20:30

Україна розраховує отримати €1 млрд від ЄС на закупівлю американського озброєння

01 грудня 2025, 20:30
Читайте также на русском языке
Фото: Bloomberg
Читайте также
на русском языке

Київ просить у ЄС додаткове фінансування для швидкого придбання сучасної американської зброї

Про це повідомляє посол України при НАТО Альона Гетманчук в інтерв’ю Bloomberg, передає RegioNews.

В Україні домагаються виділення додаткового фінансування від ЄС у розмірі близько €1 млрд на закупівлю американського озброєння. За її словами, ці кошти дозволять забезпечити безперебійне постачання військової техніки через програму PURL, що фінансує закупівлі американської зброї за рахунок європейських партнерів Києва.

Гетманчук підкреслила, що додаткові внески союзників є критично важливими для підтримки обороноздатності України та для оперативного забезпечення Збройних Сил сучасними озброєннями. Програма PURL передбачає фінансування закупівель високоточної зброї та техніки, яку надають переважно європейські країни, що підтримують Україну.

За інформацією Bloomberg, виділення додаткового фінансування від ЄС може прискорити постачання американських ракетних систем, артилерії та іншого оборонного обладнання, яке активно використовується українськими підрозділами на фронті. Підкреслюється, що рішення про фінансування ухвалюють на рівні союзників із урахуванням стратегічних потреб України.

Таким чином, Україна продовжує наполягати на посиленні підтримки від міжнародних партнерів, щоб гарантувати ефективне та безперебійне забезпечення армії сучасними озброєннями до кінця цього року.

Раніше повідомлялося, Європейський Союз виділив Україні 50 млн євро на підтримку культурного сектору, який зазнав катастрофічних втрат через російську агресію – окупанти знищили близько 2500 об'єктів культурної інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна ЄС фінансова допомога озброєння НАТО війна финансирование
Нацбанк випустить нові 10‑гривневі монети, присвячені єдності та цілісності територій
01 грудня 2025, 20:13
Зеленський прокоментував інформацію про "захоплення Куп'янська" росіянами
01 грудня 2025, 18:19
Зеленський у Франції домовився про визнання українських водійських посвідчень
01 грудня 2025, 17:59
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Смертельна ДТП на Київщині: водій збив велосипедиста
01 грудня 2025, 21:50
У Києві затримали ділка, який "допомагав" тим, хто хоче перереєструвати авто без черги
01 грудня 2025, 21:35
У Вінниці озброєний чоловік пограбував дві кав’ярні за годину: підозрюваного вже затримали
01 грудня 2025, 20:56
Нацбанк випустить нові 10‑гривневі монети, присвячені єдності та цілісності територій
01 грудня 2025, 20:13
У Кривому Розі затримали підозрюваного у пограбуванні 10-річної дитини
01 грудня 2025, 19:54
Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою
01 грудня 2025, 19:41
Новий тип загрози: дистанційно керований "Шахед" атакував автомобіль МВГ на Чернігівщині
01 грудня 2025, 19:19
Відключення світла 2 листопада: якими в Україні будуть графіки обмеження електроенергії
01 грудня 2025, 19:05
MELOVIN отримав розкішний подарунок: яка вартість каблучки від нареченого – військового медика
01 грудня 2025, 19:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »