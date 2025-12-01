Зеленский во Франции договорился о признании украинских водительских удостоверений

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом президент Украины говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В понедельник, 1 декабря, в Елисейском дворце в Париже Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в формате тет-а-тет.

Основная тема – переговоры по окончании войны и гарантии безопасности. Глава государства проинформировал детали вчерашней встречи с американской стороной в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, стороны обсудили признание украинских водительских удостоверений во Франции.

Напомним, Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров во Флориде. По словам главы украинской делегации и секретаря СНБО, переговоры с американскими представителями, состоявшиеся во Флориде 30 ноября, прошли сложно, но результативно.