18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 17:59

Зеленский во Франции договорился о признании украинских водительских удостоверений

01 декабря 2025, 17:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Франция может начать признавать украинские водительские удостоверения

Как передает RegioNews, об этом президент Украины говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В понедельник, 1 декабря, в Елисейском дворце в Париже Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в формате тет-а-тет.

Основная тема – переговоры по окончании войны и гарантии безопасности. Глава государства проинформировал детали вчерашней встречи с американской стороной в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, стороны обсудили признание украинских водительских удостоверений во Франции.

Напомним, Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров во Флориде. По словам главы украинской делегации и секретаря СНБО, переговоры с американскими представителями, состоявшиеся во Флориде 30 ноября, прошли сложно, но результативно.

01 декабря 2025
Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине
01 декабря 2025, 19:19
Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05
MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
01 декабря 2025, 18:59
Романс Зеленского с Ермаком затянулся так надолго, потому что Зеленский долго осваивался в президентском кресле
01 декабря 2025, 18:49
Ракетный удар по Днепру 1 декабря: что известно о пострадавших
01 декабря 2025, 18:49
Разрешение за 5 тысяч долларов: адвокат из Львова обещал "выпустить" мужчину за границу
01 декабря 2025, 18:35
Судья в Закарпатье задержан на взятке в 1300 долларов за отмену ареста
01 декабря 2025, 18:35
Зеленский прокомментировал информацию о "захвате Купянска" россиянами
01 декабря 2025, 18:19
В Днепре после удара баллистики спасли попугая
01 декабря 2025, 18:15
