03 ноября 2025, 20:18

ЕС выделил Украине 50 млн евро: куда пойдут деньги

03 ноября 2025, 20:18
Европейский Союз выделил 50 млн. евро в поддержку культурного сектора Украины, из которых 20 млн. евро поступили от программы «Креативная Европа». Благодаря этим средствам более 360 украинских художников смогли принять участие в программе Culture Moves Europe

Комиссар ЕС по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф подчеркнул, что поддержка культурного наследия Украины критически важна, передает RegioNews.

По его словам, Россия уничтожила около 2500 объектов культурной инфраструктуры.

В июле на Конференции по восстановлению Украины в Риме Микаллеф объявил о создании "Команды Европы для культурного наследия в Украине" и дополнительном выделении 2 млн евро от "Креативной Европы" на 74 мероприятия с участием 24 государств-членов ЕС.

Цель инициативы – защита культурного наследия и повышение квалификации специалистов в сфере культуры.

Напомним, 21 октября Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьером по гуманитарной политике и министершей культуры Украины. До этого она исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

