Фото: Telegram/Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

В Украине презентовали новые памятные 10-гривневые монеты, символизирующие единство страны и напоминающие о ее территориальной целостности

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Сегодня в Украине представили новые оборотные монеты номиналом 10 гривен, посвященные единству и территориальной целостности государства. Премьер Юлия Свириденко сообщила об этом в своем Телеграмм-канале, подчеркнув символическое значение монет для национального единства.

В рамках серии "Мы сильные. Мы вместе" в обращение введены первые три памятные монеты, посвященные первым оказавшимся в эпицентре российской агрессии регионам: Крыму, Донецкой и Луганской областям. Презентация состоялась при участии главы Национального банка Андрея Пышного и Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, принявших участие в публичной дискуссии со студентами по приоритетам государственной политики.

По словам премьера, выпуск монет символически совпал с годовщиной Всеукраинского референдума 1991 года, когда все области страны единогласно избрали путь независимости. Этот выбор закреплен в Конституции Украины и сегодня его ежедневно защищают Вооруженные Силы и другие государственные институции.

Свириденко отметила, что сохранение территориальной целостности и суверенитета страны зависит от сильной армии, эффективных государственных органов и экономической самодостаточности.

"Только в единстве мы были, есть и будем", – подытожила премьер.

