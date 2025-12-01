18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
01 декабря 2025, 20:13

Нацбанк выпустит новые 10-гривневые монеты, посвященные единству и целостности территорий

01 декабря 2025, 20:13
Фото: Telegram/Премьер-министр Украины Юлия Свириденко
В Украине презентовали новые памятные 10-гривневые монеты, символизирующие единство страны и напоминающие о ее территориальной целостности

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Сегодня в Украине представили новые оборотные монеты номиналом 10 гривен, посвященные единству и территориальной целостности государства. Премьер Юлия Свириденко сообщила об этом в своем Телеграмм-канале, подчеркнув символическое значение монет для национального единства.

В рамках серии "Мы сильные. Мы вместе" в обращение введены первые три памятные монеты, посвященные первым оказавшимся в эпицентре российской агрессии регионам: Крыму, Донецкой и Луганской областям. Презентация состоялась при участии главы Национального банка Андрея Пышного и Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, принявших участие в публичной дискуссии со студентами по приоритетам государственной политики.

По словам премьера, выпуск монет символически совпал с годовщиной Всеукраинского референдума 1991 года, когда все области страны единогласно избрали путь независимости. Этот выбор закреплен в Конституции Украины и сегодня его ежедневно защищают Вооруженные Силы и другие государственные институции.

Свириденко отметила, что сохранение территориальной целостности и суверенитета страны зависит от сильной армии, эффективных государственных органов и экономической самодостаточности.

"Только в единстве мы были, есть и будем", – подытожила премьер.

Ранее сообщалось, Международный валютный фонд оказывает давление на Национальный банк Украины с требованием провести контролируемую девальвацию гривны – это может стать условием для получения нового пакета помощи в размере 8 миллиардов долларов.

01 декабря 2025
