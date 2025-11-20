15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 15:48

Железняк: Президент ухвалив рішення не звільняти Єрмака – готується контратака у справі "МіндічГейту"

20 листопада 2025, 15:48
Народний депутат Ярослав Железняк зробив гучну заяву: за його словами, Президент України вирішив не звільняти голову Офісу Президента Андрія Єрмака, незважаючи на скандал «МіндічГейт»

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Железняка, Єрмак готує контратаку проти тих, хто був причетний до розслідування цієї справи.

"Президент прийняв рішення НЕ звільняти Єрмака. Його буде залишати і йти в контратаку на всіх, хто був долучений до "МіндічГейту", — написав нардеп у своєму повідомленні.

За даними Железняка, найближчим часом буде розгорнута медійна кампанія з "російським слідом". Зокрема, він прогнозує, що з’являться звинувачення на тему "плану Віткоффа" чи того, що спецоперація "Мідас" нібито є способом примусу. Далі, за словами депутата, очікується "потужна контратакa" — включно з юридичними діями, щоб "повністю зупинити будь-яке розповсюдження інформації і розслідування".

Железняк звертається до громадськості: він просить підтримати інформаційний імпульс, "дати останній бій системі" і максимально поширювати заяви.

"Інакше, я боюся, нас чекають дуже погані часи", — попереджає він.

Раніше нардепка Безугла закликала Зеленського звільнити Єрмака після "плівок Міндіча". Вона звинуватила очільника Офісу в "узурпації розуму Зеленського" та закликавши главу держави перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни.

Нагадаємо, в інтерв'ю закордонним ЗМІ Андрій Єрмак заявив, що деякі політичні сили використовують "антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва".

