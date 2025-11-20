15:21  21 листопада
20 листопада 2025, 14:21

Експосолка в США Маркарова відмовилася очолити Офіс Президента, – ЗМІ

20 листопада 2025, 14:21
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Колишня посолка України у США Оксана Маркарова відмовилася від посади керівниці Офісу Президента замість Андрія Єрмака

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.

За даними одного з народних депутатів, вона нібито відмовилася від цієї пропозиції.

Раніше hromadske повідомляло, що президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 листопада, може оголосити про відставку голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Причиною такого рішення можуть стати чутки про "плівки Міндіча", де нібито фігурує людина з позивним "Алі-Баба", що дає вказівки правоохоронцям щодо тиску на САП і НАБУ. У фракції припускають, що це може бути Єрмак.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак летить у Лондон, де зустрінеться з колишнім головнокомандувачем ЗСУ, а нині послом у Великій Британії Валерієм Залужним.

Як відомо, народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") вважає, що Єрмак має піти у відставку

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через керівника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака.

