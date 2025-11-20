13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 12:34

Жена Чернышева обратилась в суд, чтобы поделить имущество

20 ноября 2025, 12:34
фото: Facebook / Алексей Чернышев
Жена бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева – Светлана Чернышева – в конце октября подала иск о разделе имущества супругов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным издания, она подала иск о разделе имущества супругов в Печерский районный суд города Киева еще 21 октября. Ответчиком по делу есть ее муж.

В настоящее время известно, что по делу был назначен состав суда.

Напомним, 19 ноября бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву внесли залог в размере 51 млн гривен в рамках нового уголовного дела. Решение о мере пресечения рассматривалось в суде, где прокуратура настаивала на аресте и установлении залога в 55 млн грн, что соответствует части возможных незаконных доходов бывшего чиновника.

Следствие НАБУ и САП считает, что Чернышев получил неправомерные средства , часть из которых удалось подтвердить документально. Правоохранители отмечают, что сумма может быть больше, однако пока доказана лишь часть активов.

Чернышев уже фигурировал в предыдущем деле, по которому раньше вносили залог. Это дело является частью масштабной антикоррупционной операции НАБУ, в которой также арестованы другие чиновники, в частности советник Галущенко с залогом 126 млн грн. Следствие продолжает сбор доказательств и уточняет обстоятельства, которые могут иметь значение для уголовного производства.

В частности, экс-вицепремьеру инкриминируют посещение конспиративного места, где он получил более миллиона долларов наличными. Кабинет Министров уже инициировал санкции против организаторов схемы. После окончательного решения суда прокуратура пообещала обнародовать детали дальнейших процессуальных действий.

