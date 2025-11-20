Дружина Чернишова звернулася до суду, щоб поділити майно

фото: Facebook / Олексій Чернишов

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними видання, вона подала позов про поділ майна подружжя до Печерського районного суду міста Києва ще 21 жовтня. Відповідачем у справі є її чоловік.

Нині відомо, що у справі призначили склад суду.

Нагадаємо, 19 листопада колишньому віцепрем’єру Олексію Чернишову внесли заставу у розмірі 51 млн гривень у межах нової кримінальної справи. Рішення про запобіжний захід розглядалося у суді, де прокуратура наполягала на арешті та встановленні застави в 55 млн грн, що відповідає частині можливих незаконних доходів колишнього посадовця.

Слідство НАБУ і САП вважає, що Чернишов отримав неправомірні кошти, частину з яких наразі вдалося підтвердити документально. Правоохоронці зазначають, що сума може бути більшою, однак наразі доведена лише частина активів.

Чернишов уже фігурував у попередній справі, за яку раніше вносили заставу. Ця справа є частиною масштабної антикорупційної операції НАБУ, у якій також арештовані інші високопосадовці, зокрема радник Галущенка із заставою 126 млн грн. Слідство продовжує збір доказів і уточнює обставини, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Зокрема, екс-віцепрем’єру інкримінують відвідування конспіративного місця, де він отримав понад мільйон доларів готівкою. Кабінет Міністрів уже ініціював санкції проти організаторів схеми. Після ухвалення остаточного рішення суду прокуратура пообіцяла оприлюднити деталі подальших процесуальних дій.