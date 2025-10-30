Трамп розкрив деталі переговорів із Китаєм: що сказав про війну в Україні

Фото: CNN

Про це він розповів журналістам на борту Air Force One після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном в Південній Кореї, цитує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні", – заявив Трамп.

На запитання щодо обговорення купівлі російської нафти з Сі Цзіньпіном Трамп відповів заперечно.

Як відомо, раніше Трамп заявляв, що йому нібито "вдалося закінчити вісім воєн", серед яких конфлікти у Південній та Південно-Східній Азії, Африці та на Близькому Сході. За словами президента США, наступною у цьому списку може стати війна Росії проти України.

Нагадаємо, Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін звернувся до міжнародної спільноти із закликом докласти всіх можливих зусиль для припинення конфліктів у світі, зокрема війни в Україні.