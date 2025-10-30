09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 09:06

Трамп розкрив деталі переговорів із Китаєм: що сказав про війну в Україні

30 жовтня 2025, 09:06
Читайте также на русском языке
Фото: CNN
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Китай готовий співпрацювати у питаннях припинення російсько-української війни

Про це він розповів журналістам на борту Air Force One після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном в Південній Кореї, цитує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні", – заявив Трамп.

На запитання щодо обговорення купівлі російської нафти з Сі Цзіньпіном Трамп відповів заперечно.

Як відомо, раніше Трамп заявляв, що йому нібито "вдалося закінчити вісім воєн", серед яких конфлікти у Південній та Південно-Східній Азії, Африці та на Близькому Сході. За словами президента США, наступною у цьому списку може стати війна Росії проти України.

Нагадаємо, Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін звернувся до міжнародної спільноти із закликом докласти всіх можливих зусиль для припинення конфліктів у світі, зокрема війни в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Китай Дональд Трамп Україна РФ США війна мир Сі
Удар по енергетиці: в Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії
30 жовтня 2025, 07:29
Масована атака на Україну: росіяни били ракетами, дронами та "Кинджалами"
30 жовтня 2025, 06:50
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Одесі натовп напав на військових: ТЦК розкрив деталі інциденту
30 жовтня 2025, 11:21
Війська РФ зранку вдарили "Іскандером" по Краматорську: що відомо
30 жовтня 2025, 10:58
В Одесі жінка зірвала державний прапор та викинула його у смітник: їй світить ув'язнення
30 жовтня 2025, 10:56
Запоріжжя після ворожої атаки: під завалами знайшли загиблого
30 жовтня 2025, 10:47
Росіяни атакували інфраструктуру Вінниччини: серед постраждалих – дитина
30 жовтня 2025, 10:42
Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті
30 жовтня 2025, 10:35
На Житомирщині вірянин "протестував" проти свого призову – що вирішив суд
30 жовтня 2025, 10:30
Росіяни вдарили по ТЕС на Львівщині: у регіоні відключення світла
30 жовтня 2025, 10:07
У Харкові засудили жінку, яка "зливала" росіянам місця дислокації Сил оборони
30 жовтня 2025, 10:00
Пожежа на фермі, пошкоджена ЛЕП: наслідки російських ударів по Черкащині
30 жовтня 2025, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »