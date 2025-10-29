09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
00:30  29 октября
Украина увеличила экспорт сыров: показатель превышает 40 миллионов долларов
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
29 октября 2025, 07:24

Ватикан призывает к активным действиям по прекращению войны в Украине

29 октября 2025, 07:24
Иллюстративное фото: из открытых источников
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обратился к международному сообществу с призывом приложить все возможные усилия для прекращения конфликтов в мире, в частности, войны в Украине

Об этом сообщает Vatican News, передает RegioNews.

Кардинал выступил перед прессой в рамках мероприятия в детской больнице Bambino Gesu в Риме. Он отметил, что "вклад каждого действительно необходим, чтобы сделать несколько шагов к миру" в Украине и призвал к осторожности и в то же время к надежде в решении проблемы войны.

"Трудно ответить" на вопрос о конкретных шагах для достижения перемирия, отметил Паролин.

"Если бы мы знали, мы уже их сделали бы. Я считаю, что некоторые переговоры уже ведутся, хотя, возможно, непублично", – добавил он, еще раз подчеркнув надежду, что эти переговоры принесут результат.

Госсекретарь Ватикана также акцентировал внимание на необходимости широкой поддержки со стороны международного сообщества.

"Безусловно, необходимо участие Соединенных Штатов, и мы надеемся, что Европа будет играть более заметную роль. Вклад каждого действительно необходим", – заявил Паролин.

Кроме того, он отметил, что Китай "также имеет что сказать" в этом вопросе, а находящийся на Дальнем Востоке президент США Дональд Трамп должен обсудить вопрос прекращения войны.

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV прокомментировал роль Ватикана в войне в Украине. Он подчеркнул, что хотя призывы к миру всегда остаются приоритетом, стать непосредственным посредником в этом конфликте маловероятно.

Китай Украина РФ война переговоры Ватикан мир
