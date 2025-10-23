09:26  23 октября
23 октября 2025, 10:25

ЕС утвердил 19-й пакет санкций против РФ: что он предусматривает

23 октября 2025, 10:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
Европейский Союз по письменной процедуре окончательно принял 19-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Люкке Расмуссена, передает RegioNews.

По его словам, пакет касается энергетики, финансов и теневого флота России. В частности, введен запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), что является важным шагом для полного отказа ЕС от энергоносителей РФ.

Санкции также включают российские банки, криптоплатформы, платежную систему "Мир", компании в РФ и третьих странах, а также ограничения на передвижение российских дипломатов в ЕС.

Ранее Словакия была против по некоторым пунктам пакета, но 22 октября премьер Робер Фицо подтвердил поддержку санкций.

После снятия всех возражений послы ЕС достигли политического согласия.

Что предусматривает 19-й пакет:

  • Запрет импорта СПГ из РФ с января 2027 года;
  • Санкции против "Роснефти" и "Газпромнефти";
  • Ограничение для 118 судов "теневого флота";
  • Контроль за трейдерами в Китае;
  • Санкции против криптовалютных бирж и банков;
  • Ограничение на экспорт технологий для производства дронов;
  • Ограничение передвижения российских дипломатов и банков в Казахстане и Белоруссии.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас сообщила, что работа над 20-м пакетом санкций уже начнется и он не будет последним.

Напомним, США ввели новые санкции против ведущих российских нефтяных компаний, призвав Москву безотлагательно согласиться на прекращение боевых действий. Информацию об этом обнародовало Министерство финансов США 22 октября.

Санкции направлены на две крупнейшие нефтяные компании России – Роснефть и Лукойл.

