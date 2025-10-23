Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште

Об этом он заявил на брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает RegioNews.

"Я отменил встречу с Путиным. Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь, поэтому я это сделал. Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит", – сказал Трамп.

В то же время, он не исключил возможности проведения встречи с Путиным в будущем.

"Мы сделаем это в будущем", – пообещал президент США.



Дональд Трамп намекнул, что проблема – в территриальных запросах Путина.

Как известно, встреча Трампа и Путина в Будапеште должна была состояться в ближайшие недели, однако после отказа России от немедленного прекращения огня в Украине переговоры оказались под вопросом.

Напомним, 16 октября американский президент и российский диктатор провели первый за почти два месяца телефонный разговор. После нее Трамп сообщил, что стороны планируют встретиться в Будапеште.