23 октября 2025, 07:53

Трамп объяснил, почему Украина не получит Tomahawk

23 октября 2025, 07:53
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Свое решение он объяснил длительным и сложным процессом подготовки к использованию оружия, который может занять от шести месяцев до года

Эту информацию он озвучил во время беседы с журналистами на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает RegioNews.

"Из Tomahawk нужна огромная кривая обучения. Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно это делает его сложным. Нужен год интенсивных тренировок, чтобы научиться им пользоваться, и мы знаем, как им пользоваться, и мы не собираемся обучать этому других людей", – сказал Трамп.

По его мнению, единственный способ, чтобы Украина воспользовалась этими ракетами – если они будут запущены непосредственно США, однако Вашингтон таких шагов не планирует.

Ракеты Tomahawk, которые в основном используются флотом США, могут запускаться с кораблей или подлодок и имеют дальность до примерно 2,5 тыс. км. Их применяют для поражения критических наземных целей на большом расстоянии.

Напомним, ранее Вицепрезидент США Джей Ди Вэнс заявил, что окончательное решение по поставкам ракет Tomahawk Украине еще не принято. Вэнс объяснил, что Трамп прежде всего заботится о безопасности США и критически важных системах вооружения для собственных войск.

Как известно, президент Соединенных Штатов также говорил, что хотя у страны есть значительные запасы ракет Tomahawk, они также нужны самой Америке.

Читайте также: "Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны

