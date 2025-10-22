21:57  22 октября
Выросло количество пострадавших в результате российского удара по детскому саду в Харькове
21:04  22 октября
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
19:24  22 октября
ВСУ освободили Кучеров Яр на Покровском направлении
UA | RU
22 октября 2025, 23:24

США разрешили Украине применять западные дальнобойные ракеты

22 октября 2025, 23:24
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В США сняли ограничения на использование Украиной западных дальнобойных ракет

Как передает RegioNews, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, оказанных западными союзниками, что позволило Киеву расширить атаки вглубь территории РФ.

Первый такой удар Украина нанесла во вторник, 21 октября, когда с помощью ракеты Storm Shadow поразила российский завод в Брянске, производивший взрывчатку и ракетное топливо, говорится в материале.

Напомним, в конце августа Украина впервые показала новую крылатую ракету , летающую на 1000 км. Вероятно речь шла о модернизированной украинской крылатой ракете "Нептун".

