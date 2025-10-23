ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ: що він передбачає

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно ухвалив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на заяву міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена, передає RegioNews.

За його словами, пакет стосується енергетики, фінансів та тіньового флоту Росії. Зокрема, запроваджено заборону на імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ), що є важливим кроком на шляху повної відмови ЄС від енергоносіїв РФ.

Санкції також охоплюють російські банки, криптоплатформи, платіжну систему "Мир", компанії у РФ та третіх країнах, а також обмеження на пересування російських дипломатів у ЄС.

Раніше Словаччина висловила застереження щодо деяких пунктів пакета, але 22 жовтня прем'єр Робер Фіцо підтвердив підтримку санкцій.

Після зняття усіх заперечень посли ЄС досягли політичної згоди.

Що передбачає 19-й пакет:

Заборона імпорту ЗПГ з РФ з січня 2027 року;

Санкції проти "Роснафти"та "Газпромнафти";

Обмеження для 118 суден "тіньового флоту";

Контроль за трейдерами у Китаї;

Санкції проти криптовалютних бірж та російських банків;

Обмеження на експорт технологій для виробництва дронів;

Обмеження пересування російських дипломатів та банків у Казахстані й Білорусі.

Висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що робота над 20-м пакетом санкцій уже почнеться і він не буде останнім.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти провідних російських нафтових компаній, закликавши Москву невідкладно погодитися на припинення бойових дій. Інформацію про це оприлюднило Міністерство фінансів США 22 жовтня.

Санкції спрямовані на дві найбільші нафтові компанії Росії – Роснєфть і Лукойл.