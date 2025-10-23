08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23:26  22 жовтня
Вибух на лівому березі Києва: моторошний момент потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 07:53

Трамп пояснив, чому Україна не отримає Tomahawk

23 жовтня 2025, 07:53
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Своє рішення він пояснив тривалим та складним процесом підготовки до використання цієї зброї, який може зайняти від шести місяців до року

Цю інформацію він озвучив під час розмови із журналістами на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє RegioNews.

"Із Tomahawk потрібна величезна крива навчання. Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя, і, можливо, саме це робить її такою складною. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися, і ми знаємо, як ним користуватися, та ми не збираємося навчати цього інших людей", – сказав Трамп.

На його думку, єдиний спосіб, щоб Україна скористалася цими ракетами – якщо їх запустять безпосередньо США, однак Вашингтон таких кроків не планує.

Ракети Tomahawk, які здебільшого використовуються флотом США, можуть запускатися з кораблів або підводних човнів і мають дальність до приблизно 2,5 тис. км. Їх застосовують для ураження критичних наземних цілей на великій відстані.

Нагадаємо, раніше Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що остаточного рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні ще не ухвалено. Венс пояснив, що Трамп передусім дбає про безпеку США та критично важливі системи озброєння для власних військ.

Як відомо, президент Сполучених Штатів також говорив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці.

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Україна США війна зброя рішення російська армія мир Tomahawk
США дозволили Україні застосовувати західні далекобійні ракети
22 жовтня 2025, 23:24
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Побили знайомого до смерті: у Хмельницькому суд виніс вирок двом молодикам
23 жовтня 2025, 08:56
Армія РФ вбила пожежника на Харківщині: ще п'ятеро колег у лікарні
23 жовтня 2025, 08:29
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
23 жовтня 2025, 08:24
У Києві 7 постраждалих після нічної атаки росіян: 5 госпіталізовані
23 жовтня 2025, 07:35
Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті: що відомо
23 жовтня 2025, 07:18
Росіяни атакували залізничну станцію на Сумщині: двоє поранених
23 жовтня 2025, 07:04
"Я була зі своїм Сашком в небезпеці": Єфросиніна розповіла, як майже тікала в Україну через її розшук в РФ
23 жовтня 2025, 01:30
Музикант Андрій Хливнюк розпоів, як вплинула служба на його психічне здоров'я
23 жовтня 2025, 00:50
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23 жовтня 2025, 00:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »