Трамп пояснив, чому Україна не отримає Tomahawk

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Своє рішення він пояснив тривалим та складним процесом підготовки до використання цієї зброї, який може зайняти від шести місяців до року

Цю інформацію він озвучив під час розмови із журналістами на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє RegioNews.

"Із Tomahawk потрібна величезна крива навчання. Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя, і, можливо, саме це робить її такою складною. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися, і ми знаємо, як ним користуватися, та ми не збираємося навчати цього інших людей", – сказав Трамп.

На його думку, єдиний спосіб, щоб Україна скористалася цими ракетами – якщо їх запустять безпосередньо США, однак Вашингтон таких кроків не планує.

Ракети Tomahawk, які здебільшого використовуються флотом США, можуть запускатися з кораблів або підводних човнів і мають дальність до приблизно 2,5 тис. км. Їх застосовують для ураження критичних наземних цілей на великій відстані.

Нагадаємо, раніше Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що остаточного рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні ще не ухвалено. Венс пояснив, що Трамп передусім дбає про безпеку США та критично важливі системи озброєння для власних військ.

Як відомо, президент Сполучених Штатів також говорив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці.

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни