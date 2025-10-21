11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 13:55

Татьяна Бережная стала новым вице-премьером по гуманитарной политике – министром культуры

21 октября 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
фото: rbc.ua
Читайте також
українською мовою

Совет утвердил в должности министра культуры и вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Татьяну Бережную

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Ее кандидатуру поддержали 266 народных депутатов.

Татьяне Бережной 36 лет, родилась на Прикарпатье. Получила высшее образование в Киево-Могилянской академии, бакалавр права, магистр правоведения. Стажировалась в Парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы (CUPP). Летом 2022 г. она стала заместителем Министра экономики Украины. В июле 2025 года Бережная была назначена временным и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что друзья Банковой уезжают за границу по схемам Минкульта. Самый громкий случай – поездка Владислава Матяша и Александра Вашакидзе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика назначение ВР Минкульт Татьяна Бережная
ГБР пришло с обысками к эксглаве "Укрэнерго"
21 октября 2025, 13:19
СБУ проводит обыски у родственников детектива НАБУ
20 октября 2025, 15:19
Зеленский лишил гражданства скандального соратника Януковича
14 октября 2025, 16:12
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Укрэнерго назвали дату старта отопительного сезона
21 октября 2025, 15:51
На оккупированном Запорожье россияне начали продавать земли местных жителей
21 октября 2025, 15:28
Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд грн
21 октября 2025, 15:24
В Полтавской области огласили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК
21 октября 2025, 15:19
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года
21 октября 2025, 14:51
Полковник Манько ответил на критику из-за видео с российскою музыкой
21 октября 2025, 14:34
Поляковой отказали в участии в нацотборе на "Евровидение"
21 октября 2025, 14:17
В Харьковской области будет работать "горячая линия" на тему "Предпринимательство и налоговая система"
21 октября 2025, 13:48
В Одессе работница банка "сливала" РФ данные военных
21 октября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »