Татьяна Бережная стала новым вице-премьером по гуманитарной политике – министром культуры

фото: rbc.ua

Совет утвердил в должности министра культуры и вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Татьяну Бережную

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Ее кандидатуру поддержали 266 народных депутатов.

Татьяне Бережной 36 лет, родилась на Прикарпатье. Получила высшее образование в Киево-Могилянской академии, бакалавр права, магистр правоведения. Стажировалась в Парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы (CUPP). Летом 2022 г. она стала заместителем Министра экономики Украины. В июле 2025 года Бережная была назначена временным и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что друзья Банковой уезжают за границу по схемам Минкульта. Самый громкий случай – поездка Владислава Матяша и Александра Вашакидзе.