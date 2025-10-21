ГБР пришло с обысками к эксглаве "Укрэнерго"

иллюстративное фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований пришло с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому

Как передает RegioNews, об этом сообщили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Следует отметить, что следственные действия проводят по факту злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании.

Речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

"Обыски также проходят в "Укрэнерго", в помещениях подрядной организации и других, как считают в ГБР, вовлеченных в схему предприятий", – говорится в сообщении.

По данным журналистов издания, правоохранители открыли не одно уголовное производство из-за возможных злоупотреблений Кудрицкого во время его пребывания в должности главы "Укрэнерго".

Напомним, с начала 2025 года ГБР направило в суд почти 6 тысяч обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников.