Тетяна Бережна стала новим віцепрем’єром з гуманітарної політики – міністром культури

Рада затвердила на посаді міністра культури та віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики Тетяну Бережну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Її кандидатуру підтримали 266 народних депутатів.

Тетяні Бережній 36 років, народилася на Прикарпатті. Здобула вищу освіту в Києво-Могилянській академії, бакалавр права, магістр правознавства. Стажувалася в Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми (CUPP). Влітку 2022 року вона стала заступником Міністра економіки України. У липні 2025 року Бережну було призначено тимчасовим в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що друзі Банкової виїжджають за кордон за схемами Мінкульту. Найгучніший випадок – поїздка Владислава Матяша та Олександра Вашакідзе.