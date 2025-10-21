11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2025, 13:55

Тетяна Бережна стала новим віцепрем’єром з гуманітарної політики – міністром культури

21 жовтня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
фото: rbc.ua
Читайте также
на русском языке

Рада затвердила на посаді міністра культури та віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики Тетяну Бережну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Її кандидатуру підтримали 266 народних депутатів.

Тетяні Бережній 36 років, народилася на Прикарпатті. Здобула вищу освіту в Києво-Могилянській академії, бакалавр права, магістр правознавства. Стажувалася в Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми (CUPP). Влітку 2022 року вона стала заступником Міністра економіки України. У липні 2025 року Бережну було призначено тимчасовим в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що друзі Банкової виїжджають за кордон за схемами Мінкульту. Найгучніший випадок – поїздка Владислава Матяша та Олександра Вашакідзе.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика призначення ВР Мінкульт Татяна Бережна
ДБР прийшло з обшуками до ексглави "Укренерго"
21 жовтня 2025, 13:19
СБУ проводить обшуки у родичів детектива НАБУ
20 жовтня 2025, 15:19
Зеленський позбавив громадянства скандального соратника Януковича
14 жовтня 2025, 16:12
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Смертельна ДТП на Київщині: загинув підліток, за кермом був 15-річний
21 жовтня 2025, 16:25
Українці стали менше пити пива
21 жовтня 2025, 16:19
На Закарпатті правоохоронці викрили зловмисників, які переправляли осіб через кордон
21 жовтня 2025, 15:59
У Харкові біля Палацу Спорту перевернулось авто
21 жовтня 2025, 15:55
В Укренерго назвали дату старту опалювального сезону
21 жовтня 2025, 15:51
На окупованому Запоріжжі росіяни почали продавати землі місцевих жителів
21 жовтня 2025, 15:28
Рада збільшила видатки на оборону у 2025 році ще на 325 млрд грн
21 жовтня 2025, 15:24
На Полтавщині оголосили вирок чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК
21 жовтня 2025, 15:19
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року
21 жовтня 2025, 14:51
Полковник Манько відповів на критику через відео з російською музикою
21 жовтня 2025, 14:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »