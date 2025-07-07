Друзья Банковой выезжают за границу по схемам Минкульта, – нардеп

фото: из открытых источников

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о схеме, позволяющей друзьям Банковой беспрепятственно уезжать за границу от Министерства культуры

Об этом он рассказывает на своем ютуб-канале, передает RegioNews.

К примеру, регулярно в "командировку" ездит Алексей Кирющенко – режиссер "Слуги народа" и давний партнер Андрея Ермака. А недавно, как говорят журналисты Бигус.Инфо, еще и участник бизнесов в энергетике и дронах.

"Несмотря на такую загруженность, Кирющенко не пренебрегает ездить искать сюжеты для Единого марафона от ручного госпредприятия Банковой "Мультимедийная платформа иновещания"", - говорит нардеп.

Самый громкий случай – поездка Владислава Матяша и Александра Вашакидзе. Одного называют куратором Единого марафона, другой работал в том же ГП "Мультимедийная платформа…". Их заграничную командировку оформило не государство, а частная компания "Кинокит". Та самая, которая связана с Миндичем и получала сотни миллионов гривен на производство контента для марафона.

По словам Железняка, эти люди уехали уже на следующий день после соответствующего запроса, в то время как настоящие артисты вынуждены ждать разрешений неделями.

Читайте также: Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины