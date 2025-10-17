09:41  17 октября
17 октября 2025, 08:39

Переговоры Зеленского и Трампа: известно, когда начнется встреча

17 октября 2025, 08:39
Фото: Reuters
В пятницу, 17 октября, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По киевскому времени переговоры начнутся в 20:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ресурс Roll Call.

Отмечается, что переговоры пройдут в неформальной обстановке за обедом и будут закрыты для печати.

После этой встречи, в 22:00, Дональд Трамп отправится во Флориду.

Как известно, украинский президент накануне вечером уже прибыл в Вашингтон.

Напомним, 16 октября лидеры США и России провели первый за почти два месяца телефонный разговор. После нее Трамп сообщил, что стороны планируют встретиться в Будапеште.

Президент Соединенных Штатов также заявил, что хотя у страны есть значительные запасы ракет Tomahawk, они также нужны самой Америке.

Читайте также: "Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны

