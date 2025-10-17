Переговоры Зеленского и Трампа: известно, когда начнется встреча
В пятницу, 17 октября, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По киевскому времени переговоры начнутся в 20:00
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ресурс Roll Call.
Отмечается, что переговоры пройдут в неформальной обстановке за обедом и будут закрыты для печати.
После этой встречи, в 22:00, Дональд Трамп отправится во Флориду.
Как известно, украинский президент накануне вечером уже прибыл в Вашингтон.
Напомним, 16 октября лидеры США и России провели первый за почти два месяца телефонный разговор. После нее Трамп сообщил, что стороны планируют встретиться в Будапеште.
Президент Соединенных Штатов также заявил, что хотя у страны есть значительные запасы ракет Tomahawk, они также нужны самой Америке.
