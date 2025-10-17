Переговори Зеленського і Трампа: відомо, коли розпочнеться зустріч

Фото: Reuters

У п'ятницю, 17 жовтня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. За київським часом переговори розпочнуться о 20:00

Про це інформує RegioNews з посиланням на ресурс Roll Call.

Зазначається, що переговори відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.

Після цієї зустрічі, о 22:00, Дональд Трамп вирушить до Флориди.

Як відомо, український президент напередодні ввечері вже прибув до Вашингтона.

Нагадаємо, 16 жовтня лідери США та Росії проовели першу за майже два місяці телефонну розмову. Після неї Трамп повідомив, що сторони планують зустрітися в Будапешті.

Президент Сполучених Штатів також заявив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці

