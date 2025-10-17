01:30  17 жовтня
Співак Іван Дорн розповів, який бізнес має в Україні
00:50  17 жовтня
Український фільм про повновномасштабне вторгнення потрапив на престижну європейську премію
23:30  16 жовтня
В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 08:39

Переговори Зеленського і Трампа: відомо, коли розпочнеться зустріч

17 жовтня 2025, 08:39
Читайте также на русском языке
Фото: Reuters
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 17 жовтня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. За київським часом переговори розпочнуться о 20:00

Про це інформує RegioNews з посиланням на ресурс Roll Call.

Зазначається, що переговори відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.

Після цієї зустрічі, о 22:00, Дональд Трамп вирушить до Флориди.

Як відомо, український президент напередодні ввечері вже прибув до Вашингтона.

Нагадаємо, 16 жовтня лідери США та Росії проовели першу за майже два місяці телефонну розмову. Після неї Трамп повідомив, що сторони планують зустрітися в Будапешті.

Президент Сполучених Штатів також заявив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці

Читайте також: "Томагавки" для України: як це змінить хід війни

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США війна перемовини мир президенти зустріч Tomahawk
Зеленський уже у Вашингтоні – готується до зустрічі з Трампом
17 жовтня 2025, 07:37
Трамп зробив нову заяву щодо ракет Tomahawk
17 жовтня 2025, 07:04
Трамп після розмови з Путіним: "Наступного тижня відбудеться зустріч радників США і РФ”
16 жовтня 2025, 20:35
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Масована атака на Кривий Ріг: ППО збила 22 дрони
17 жовтня 2025, 09:15
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 17 жовтня
17 жовтня 2025, 08:56
На Одещині правоохоронець із спільником переправляли чоловіків за кордон за $18 000
17 жовтня 2025, 08:19
Трикутник Трамп-Путін-Зеленський: що стоїть за переговорами
17 жовтня 2025, 08:08
Вбив собаку з пістолета: на Рівненщині чоловіку загрожує 8 років
17 жовтня 2025, 07:52
Зеленський уже у Вашингтоні – готується до зустрічі з Трампом
17 жовтня 2025, 07:37
У тимчасово окупованому Донецьку вибухи й пожежа після атаки дронів
17 жовтня 2025, 07:16
Трамп зробив нову заяву щодо ракет Tomahawk
17 жовтня 2025, 07:04
Кривий Ріг атакували "шахеди": у місті пролунало понад десять вибухів
17 жовтня 2025, 06:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »