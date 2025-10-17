Зеленский уже в Вашингтоне – готовится к встрече с Трампом

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября прибыл в Вашингтон, где запланирована его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом

Об этом он сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

Отмечается, что перед встречей он проведет переговоры с представителями оборонных компаний, производящих вооружение для усиления обороноспособности Украины. Среди обсуждаемых тем – поставки систем противовоздушной обороны и сотрудничество с американскими энергетическими компаниями.

"Мы рассчитываем, что импульс укрощения террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины. Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России", - заявил Зеленский.

Как известно, на 17 октября запланирована его встреча с Трампом. Президент добавил, что Москва, вероятно, начнет возобновлять диалог после сигнала о поставках Украине ракет Tomahawk.

Напомним, 16 октября лидеры США и России провели первый за почти два месяца телефонный разговор. После нее Трамп сообщил, что стороны планируют встретиться в Будапеште.

Президент Соединенных Штатов также заявил, что хотя у страны есть значительные запасы ракет Tomahawk, они также нужны самой Америке.

