Трамп анонсировал очередную встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп намерен принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября
Как передает RegioNews, об этом на Х написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.
По его словам, потенциальная встреча президентов Украины и США может пройти в пятницу, 17 октября. Остальные детали пока неизвестны.
Напомним, последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщалось, Трамп и Зеленский обсудили поставки Tomahawk в Украину. Украинская сторона считает, что такое оружие поможет вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
