Трамп анонсировал очередную встречу с Зеленским

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом на Х написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

По его словам, потенциальная встреча президентов Украины и США может пройти в пятницу, 17 октября. Остальные детали пока неизвестны.

Напомним, последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщалось, Трамп и Зеленский обсудили поставки Tomahawk в Украину. Украинская сторона считает, что такое оружие поможет вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.