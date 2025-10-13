20:59  13 октября
13 октября 2025, 18:45

Трамп анонсировал очередную встречу с Зеленским

13 октября 2025, 18:45
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент США Дональд Трамп намерен принять президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября

Как передает RegioNews, об этом на Х написал журналист Financial Times Кристофер Миллер.

По его словам, потенциальная встреча президентов Украины и США может пройти в пятницу, 17 октября. Остальные детали пока неизвестны.

Напомним, последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября во время сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщалось, Трамп и Зеленский обсудили поставки Tomahawk в Украину. Украинская сторона считает, что такое оружие поможет вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

