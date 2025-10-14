У Раді заявили, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій
До кінця осені може настати зупинка бойових дій
Про це заявив депутат Максим Бужанський, передає RegioNews із посиланням на "Телеграф".
"Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод", – заявив він.
За словами Бужанського, ми бачили тріумфальний успіх Трампа у Газі. Обидві сторони і ХАМАС, і Ізраїль оголосили про закінчення війни.
"Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців", – додав нардеп.
Раніше у США заявили, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Це станеться за умови, що відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним.
