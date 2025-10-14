11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 16:36

У Раді заявили, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій

14 жовтня 2025, 16:36
ілюстративне фото: з відкритих джерел
До кінця осені може настати зупинка бойових дій

Про це заявив депутат Максим Бужанський, передає RegioNews із посиланням на "Телеграф".

"Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод", – заявив він.

За словами Бужанського, ми бачили тріумфальний успіх Трампа у Газі. Обидві сторони і ХАМАС, і Ізраїль оголосили про закінчення війни.

"Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців", – додав нардеп.

Раніше у США заявили, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Це станеться за умови, що відбудеться тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним.

