Залужный готовится к президентским выборам – американская журналистка

Фото: Facebook/Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал подготовку к участию в следующих президентских выборах

Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По ее словам, штаб был открыт в Лондоне, и сейчас идет набор команды. Руководителем штаба назначен генерал-лейтенант Сергей Наев, ранее занимавший командные должности в ВСУ.

Как утверждает Ливингстон, фактическую координацию кампании осуществляет народная депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, которая является заместителем руководителя штаба и отвечает за организационные процессы.

За медиа-направление отвечает бывшая журналистка BBC News Украина Оксана Тороп, освещавшая в прошлом деятельность Залужного как главнокомандующего.

Кроме того, к команде присоединилась заместитель директора НАБУ Полина Лысенко. Она, по словам журналистки, координирует международную деятельность штаба.

Как известно, Валерий Залужный пока публично не подтверждал намерение участвовать в выборах или в создании предвыборной команды.

Напомним, 18 августа во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Белом доме, глава Украины заявил, что выборы в стране возможно провести только при наступлении полного мира и гарантий безопасности.

Читайте также: Изменения в законодательство и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время