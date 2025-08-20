03:40  20 августа
Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США
00:40  20 августа
Как в Украине изменились цены на овощи: что подорожало
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 08:28

Залужный готовится к президентским выборам – американская журналистка

20 августа 2025, 08:28
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Валерий Залужный
Читайте також
українською мовою

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал подготовку к участию в следующих президентских выборах

Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По ее словам, штаб был открыт в Лондоне, и сейчас идет набор команды. Руководителем штаба назначен генерал-лейтенант Сергей Наев, ранее занимавший командные должности в ВСУ.

Как утверждает Ливингстон, фактическую координацию кампании осуществляет народная депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, которая является заместителем руководителя штаба и отвечает за организационные процессы.

За медиа-направление отвечает бывшая журналистка BBC News Украина Оксана Тороп, освещавшая в прошлом деятельность Залужного как главнокомандующего.

Кроме того, к команде присоединилась заместитель директора НАБУ Полина Лысенко. Она, по словам журналистки, координирует международную деятельность штаба.

Как известно, Валерий Залужный пока публично не подтверждал намерение участвовать в выборах или в создании предвыборной команды.

Напомним, 18 августа во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Белом доме, глава Украины заявил, что выборы в стране возможно провести только при наступлении полного мира и гарантий безопасности.

Читайте также: Изменения в законодательство и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выборы Украина Лондон Виктория Сюмар Валерий Залужный подготовка к выборам предвыборный штаб
Зеленский рассказал, когда в Украине пройдут выборы
18 августа 2025, 21:12
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Голосеевском парке задержали киевлянина с 79 "закладками" психотропов
20 августа 2025, 09:23
Россия начала использовать новый дрон с LTE-связью и удаленным управлением, – ГУР
20 августа 2025, 09:20
ВСУ не дали оккупантам продвинуться на Запорожье, – ISW
20 августа 2025, 08:56
Шоу под куполом: зачем транслировать то, что не работает
20 августа 2025, 08:55
В Днепропетровской области спасатели попали под обстрел: в ГСЧС обнародовали фото
20 августа 2025, 08:47
ДТП с 18 пострадавшими: в Хмельницкой области взяли под стражу водителя авто
20 августа 2025, 08:40
На Закарпатье разоблачили схему контрабанды драгоценных металлов под видом строительных смесей
20 августа 2025, 08:40
Оккупанты усилили массовые фильтрационные мероприятия в Крыму, – ЦНС
20 августа 2025, 08:24
ГСЧС показала последствия массированного удара россиян по Одесщине
20 августа 2025, 08:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »