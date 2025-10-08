фото: hromadske.ua

В команді Залужного формують список до парламенту з прицілом на президентські вибори

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Intelligence Online.

За даними видання, від колишнього головнокомандувача ЗСУ, а тепер посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох високопоставлених військових чиновників з пропозицією увійти до його парламентського списку в разі його висунення на пост президента.

Як зазначається, дискусії про те, хто може стати наступним президентом України, точаться вже кілька років, хоча деякі спостерігачі стверджують, що ці повідомлення – проросійська дезінформація.

Раніше американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що Залужний готується до президентських виборів. За її даними, штаб колишнього головнокомандувача ЗСУ було відкрито у Лондоні, і наразі триває набір команди.