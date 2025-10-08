11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 11:59

У Залужного готуються до парламентських і президентських виборів – ЗМІ

08 жовтня 2025, 11:59
Читайте также на русском языке
фото: hromadske.ua
Читайте также
на русском языке

В команді Залужного формують список до парламенту з прицілом на президентські вибори

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Intelligence Online.

За даними видання, від колишнього головнокомандувача ЗСУ, а тепер посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох високопоставлених військових чиновників з пропозицією увійти до його парламентського списку в разі його висунення на пост президента.

Як зазначається, дискусії про те, хто може стати наступним президентом України, точаться вже кілька років, хоча деякі спостерігачі стверджують, що ці повідомлення – проросійська дезінформація.

Раніше американська журналістка Кеті Лівінгстон заявила, що Залужний готується до президентських виборів. За її даними, штаб колишнього головнокомандувача ЗСУ було відкрито у Лондоні, і наразі триває набір команди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна політика ЗМІ Залужний Валерій Федорович
Зеленський переніс зустріч зі "Слугами народу"
07 жовтня 2025, 16:45
Навчальні центри ЗСУ переносять углиб України: названа причина
06 жовтня 2025, 18:41
Зеленський заявив, що Україна наростила виробництво САУ "Богдана"
06 жовтня 2025, 12:58
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
08 жовтня 2025, 14:16
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58
Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів
08 жовтня 2025, 13:56
На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44
На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку
08 жовтня 2025, 13:34
На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог
08 жовтня 2025, 13:27
Фіктивне працевлаштування: в Києві викрили підприємця, який "продавав" робочі місця
08 жовтня 2025, 13:27
На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон
08 жовтня 2025, 13:22
Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »