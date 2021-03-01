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01 марта 2021, 14:36 25

Зеленский ввел в действие санкции против Захарченко и еще девяти предателей Украины

01 марта 2021, 14:36 25
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Они были введены 26 февраля решением СНБО
Они были введены 26 февраля решением СНБО
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении бессрочных санкций против бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украину.

Соответствующий указ №81/2021 обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Поддержать внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе Зеленского.

Согласно тексту указа, под санкции попали бывший глава СБУ Александр Якименко, экс-министр МВД Виталий Захарченко и бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский.

Также санкции наложены на бывших генерал-майоров Украины Станислава Шапортова, Сергея Нянчура, Юрия Катовского, Владимира Товского и Валентина Ханжа.

Кроме того, в список попал бывший вице-адмирал Сергей Елисеев и бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур.

Они были лишены всех государственных наград и званий. Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 26 февраля СНБО ввел санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных, они лишаются всех государственных наград и званий в Украине.

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