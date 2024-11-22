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22 ноября 2024, 11:33

Зеленский лишил государственных наград предателей Украины – в списке 34 фамилии

22 ноября 2024, 11:33
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фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошли 34 человека

Указ обнародован на сайте ОПУ.

Среди бессрочно лишённых наград – бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.

Государственных наград лишили:

  • Николая Азарова (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, звание "Заслуженный экономист Украины");
  • Евгения Балицкого;
  • Александра Баталина;
  • Владимира Бортко;
  • Валерия Георгиева;
  • Бориса Грызлова;
  • Владимира Гундяева (патриарх Кирилл был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени);
  • Андрея Деркача (орден "За заслуги" III степени);
  • Виталия Захарченко;
  • Тараса Козака;
  • Валентину Матвиенко;
  • Виктора Медведчука (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, звание "Заслуженный юрист Украины");
  • Виктора Пшонку (орден "За заслуги" III степени);
  • Анатолия Сердюкова;
  • Владимира Спивакова;
  • Дмитрия Табачника (ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники");
  • Анатолия Тимощука;
  • Олега Царева;
  • Александра Ефремова (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени);
  • Виталия Захарченко;
  • Вадима Колесниченко;
  • Рената Кузьмина (ордена "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и звание "Заслуженный юрист Украины");
  • Константина Кулика;
  • Валентина Ландика;
  • Владимира Олейника;
  • Вадима Рабиновича;
  • Сергея Тулуба;
  • Александра Якименко.

Кроме того, почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куэк (Ани Лорак) и Таисия Повалий – также звание "Заслуженный артист Украины".

Напомним, 20 ноября Верховная рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание – лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при вынесении приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения наград.

Также награды смогут лишать по решению СНБО.

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