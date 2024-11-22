Зеленский лишил государственных наград предателей Украины – в списке 34 фамилии
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошли 34 человека
Указ обнародован на сайте ОПУ.
Среди бессрочно лишённых наград – бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.
Государственных наград лишили:
- Николая Азарова (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, звание "Заслуженный экономист Украины");
- Евгения Балицкого;
- Александра Баталина;
- Владимира Бортко;
- Валерия Георгиева;
- Бориса Грызлова;
- Владимира Гундяева (патриарх Кирилл был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени);
- Андрея Деркача (орден "За заслуги" III степени);
- Виталия Захарченко;
- Тараса Козака;
- Валентину Матвиенко;
- Виктора Медведчука (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, звание "Заслуженный юрист Украины");
- Виктора Пшонку (орден "За заслуги" III степени);
- Анатолия Сердюкова;
- Владимира Спивакова;
- Дмитрия Табачника (ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники");
- Анатолия Тимощука;
- Олега Царева;
- Александра Ефремова (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени);
- Виталия Захарченко;
- Вадима Колесниченко;
- Рената Кузьмина (ордена "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и звание "Заслуженный юрист Украины");
- Константина Кулика;
- Валентина Ландика;
- Владимира Олейника;
- Вадима Рабиновича;
- Сергея Тулуба;
- Александра Якименко.
Кроме того, почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куэк (Ани Лорак) и Таисия Повалий – также звание "Заслуженный артист Украины".
Напомним, 20 ноября Верховная рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.
Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание – лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при вынесении приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения наград.
Также награды смогут лишать по решению СНБО.