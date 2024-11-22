Зеленский лишил государственных наград предателей Украины – в списке 34 фамилии

фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошли 34 человека

Указ обнародован на сайте ОПУ.

Среди бессрочно лишённых наград – бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели.

Государственных наград лишили:

Николая Азарова (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, звание "Заслуженный экономист Украины");

Евгения Балицкого;

Александра Баталина;

Владимира Бортко;

Валерия Георгиева;

Бориса Грызлова;

Владимира Гундяева (патриарх Кирилл был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени);

Андрея Деркача (орден "За заслуги" III степени);

Виталия Захарченко;

Тараса Козака;

Валентину Матвиенко;

Виктора Медведчука (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, звание "Заслуженный юрист Украины");

Виктора Пшонку (орден "За заслуги" III степени);

Анатолия Сердюкова;

Владимира Спивакова;

Дмитрия Табачника (ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники");

Анатолия Тимощука;

Олега Царева;

Александра Ефремова (ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени);

Виталия Захарченко;

Вадима Колесниченко;

Рената Кузьмина (ордена "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и звание "Заслуженный юрист Украины");

Константина Кулика;

Валентина Ландика;

Владимира Олейника;

Вадима Рабиновича;

Сергея Тулуба;

Александра Якименко.

Кроме того, почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куэк (Ани Лорак) и Таисия Повалий – также звание "Заслуженный артист Украины".

Напомним, 20 ноября Верховная рада приняла закон о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Согласно документу, в Уголовный кодекс будет внесено новое дополнительное наказание – лишение государственных наград за совершение определенных преступлений. Суд при вынесении приговора будет обязан рассмотреть, есть ли основания для лишения наград.

Также награды смогут лишать по решению СНБО.