Знову на виліт: нардепа-втікача Куницького хочуть виключити з Комітету

Фото: соцмережі

У Верховній Раді зареєстровано нову постанову щодо виключення народного депутата Олександра Куницького з парламентського комітету. Тепер документ має бути винесений до зали та поставлений на голосування

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, передає RegioNews.

"На минулому засіданні, коли я пропонував проголосувати за виключення Куницького, голосів не знайшлося", – зазначив депутат.

Гончаренко також розкритикував відсутність реакції на ситуацію з Куницьким, який, за його словами, вже майже рік невідомо де перебуває. Нардеп назвав його "слугою"-втікачем" і порівняв із іншим скандальним екснардепом – Артемом Дмитруком, який нині, за даними Гончаренка, співпрацює з росіянами.

"Ми вже маємо приклад зрадника Дмитрука. І, до речі, всі ці персонажі – зі "Слуги народу". Саме Зеленський провів їх у Раду й забезпечив їм депутатські мандати", – заявив депутат.

Нагадаємо, у листопаді минулого року з'явилася інформація, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький, поїхав у відрядження за кордон й не повернувся в Україну.

Зазначимо, що 12 вересня житель Києва звернувся до поліції та повідомив, що його побив народний депутат у центрі столиці. Згодом з'ясувалося, що йдеться про Куницького. Сам нардеп заявив, що до нього під'їхав чоловік на самокаті та почав "провокувати дебільними питаннями", а до поліції звернувся, щоб "хайпонути".

У жовтні 2023 нардеп побив людину разом із ще одним депутатом Артемом Дмитруком. Згодом генпрокурор почав кримінальне провадження.

Також відомо, що з кінця вересня 2024 року Куницькому не нараховується заробітна плата у звʼязку з його відсутністю на роботі. Водночас помічники-консультанти нардепа отримували зарплатню відповідно до чинного законодавства України.