Нардеп Куницкий уехал в заграничную командировку и не вернулся, — Bihus.info

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Появилась информация, что нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, вероятно, уехал в командировку за границу и не вернулся в Украину.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает Bihus.info со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Как утверждают журналисты, пока неизвестно, когда именно Куницкий уехал. В то же время согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе Голосования депутата, Куницкий отсутствовал на голосованиях на протяжении всего октября.

"Как давно нардеп за границей – точно сказать трудно. Однако, согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе "Голосование депутата", он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября. Может ли командировка народного депутата во время войны длиться месяц?" – говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября вечером житель Киева обратился в полицию и сообщил, что его избил народный депутат в центре столицы. Впоследствии выяснилось, что речь идет о Куницком. Сам нардеп заявил, что к нему подъехал мужчина на самокате и начал "провоцировать дебильными вопросами", а в полицию обратился, чтобы "хайпонуть".