Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО

Украина готова делиться опытом с НАТО и внести вклад в общую оборону

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня президент Украины встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и наработку гарантий безопасности.

Зеленский подчеркнул, что РФ не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по стране НАТО.

"Обсудили готовность нашего государства поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО. Мы предлагаем совместно перехватывать все российские цели", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы. Армия РФ понесла значительные потери.