19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 23:29

Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО

12 сентября 2025, 23:29
фото: Офис Президента Украины
Украина готова делиться опытом с НАТО и внести вклад в общую оборону

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня президент Украины встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии, чтобы поблагодарить за поддержку Украины и наработку гарантий безопасности.

Зеленский подчеркнул, что РФ не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по стране НАТО.

"Обсудили готовность нашего государства поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО. Мы предлагаем совместно перехватывать все российские цели", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы. Армия РФ понесла значительные потери.

12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
