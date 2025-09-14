В ООН не виключають відправку миротворців до України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

ООН може направити миротворців в Україну для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру

Про це заявила президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок, передає RegioNews із посиланням на Bild.

Вона підкреслила, що миротворчі місії "необхідні як ніколи раніше, і не тільки з огляду на європейський континент".

Бербок зазначила, якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити.

"Якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори", – зазначила вона.

Нагадаємо, понад 20 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку. Про це під час зустрічі "коаліції рішучих" на початку вересня заявив президент Франції Еммануель Макрон.