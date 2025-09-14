08:31  14 вересня
У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів
10:29  14 вересня
Росіяни атакували автобус у Запорізькій області
11:19  14 вересня
На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2025, 11:59

В ООН не виключають відправку миротворців до України

14 вересня 2025, 11:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

ООН може направити миротворців в Україну для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру

Про це заявила президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок, передає RegioNews із посиланням на Bild.

Вона підкреслила, що миротворчі місії "необхідні як ніколи раніше, і не тільки з огляду на європейський континент".

Бербок зазначила, якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити.

"Якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори", – зазначила вона.

Нагадаємо, понад 20 країн готові відправити війська в Україну або надати підтримку. Про це під час зустрічі "коаліції рішучих" на початку вересня заявив президент Франції Еммануель Макрон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ООН миротворці миротворчі війська Україна війна політика
Україна отримає понад $246 млн від Світового банку та Японії: на що підуть кошти
13 вересня 2025, 16:04
Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом з НАТО
12 вересня 2025, 23:29
Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зірвали наступальну операцію росіян на Суми
12 вересня 2025, 21:42
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Українські військові збили російський безпілотник вартістю понад 5 млн доларів
14 вересня 2025, 12:29
На Київщині здетонували снаряди, сотні людей евакуйовано
14 вересня 2025, 11:19
Україна атакувала один із найбільших російських НПЗ
14 вересня 2025, 10:48
Росіяни атакували автобус у Запорізькій області
14 вересня 2025, 10:29
Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 184 бойові зіткнення: де найзапекліші бої
14 вересня 2025, 09:29
Україна атакувала комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ у Криму
14 вересня 2025, 08:48
У Київській області через пошкодження залізниці скасували низку рейсів
14 вересня 2025, 08:31
MELOVIN опублікував фото з лікарні і розповів про новий діагноз
13 вересня 2025, 18:49
Блогер Олексій Дурнєв показав розкішну квартиру в столиці
13 вересня 2025, 18:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »