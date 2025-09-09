У Раді відновлюють прямі трансляції пленарних засідань
Уперше за майже 4 роки на «Раді» покажуть засідання
Відповідну постанову підписав голова Верховна Ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews із посиланням на картку законопроєкту.
Найближче засідання, призначене на 16 вересня, має стати першим за майже чотири роки, яке можна буде побачити у трансляції на телеканалі та YouTube-каналі "Рада".
Нагадаємо, 4 вересня Рада ухвалила рішення про відновлення трансляцій засідань. Відповідне рішення підтримали 266 нардепів.
