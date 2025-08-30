Буданов прокоментував вбивство Андрія Парубія

Фото: з відкритих джерел

У зв'язку з трагічною загибеллю колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов висловив співчуття та закликав до єдності українського народу в боротьбі за незалежність.

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Сьогодні від ворожих куль у Львові загинув націоналіст, політик, Голова Верховної Ради України (2016-2019), народний депутат України Андрій Парубій. Державник, патріот, безкомпромісний борець за Незалежність України, за захист української мови й культури", – зазначив очільник ГУР.

Зокрема, Кирило Буданов наголосив на тому, що вороги не змогли підкорити Україну силою, тому використовують терористичні методи для того, щоб посіяти страх і створити хаос у суспільстві. За словами Буданова, подібні акти терору мають на меті зламати волю українців до спротиву.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. Вічна пошана та вдячність за його внесок у спільну справу боротьби за Незалежність та розбудови вільної Української держави", – підкреслив він.

Кирило Буданов наголосив, що Андрій Парубій назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу. "Честь!" – додав він.

Як відомо, вбивство Андрія Парубія шокувало політиків, як в Україні, так і на міжнародній арені. Висловлюючи співчуття, вони підкреслили важливість термінового та справедливого розслідування цього злочину.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили сьогодні, 30 серпня, у Франківському районі Львова. Раніше в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія та фото ймовірного стрілка.

Читайте також: Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України