Во Львовской области разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя ВР
Во Львовской области продолжается розыск стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.
"Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков", – отметил Козицкий.
Он также добавил, что полиция активно работает для задержания злоумышленника.
К расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовщины, Службы безопасности Украины и других необходимых органов.
"Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством", – говорится в официальном сообщении Нацполиции.
Напомним, 30 августа около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины без признаков жизни. Впоследствии стало известно – это бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.