Во Львовской области разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя ВР

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков", – отметил Козицкий.

Он также добавил, что полиция активно работает для задержания злоумышленника.

К расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовщины, Службы безопасности Украины и других необходимых органов.

"Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством", – говорится в официальном сообщении Нацполиции.

Напомним, 30 августа около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины без признаков жизни. Впоследствии стало известно – это бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.