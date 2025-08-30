16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
30 серпня 2025, 15:35

Шокуюче вбивство Андрія Парубія: реакція політиків та дипломатів

30 серпня 2025, 15:35
Фото: з відкритих джерел
Вбивство  колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія шокувало політиків, як в Україні, так і на міжнародній арені. Висловлюючи співчуття, вони підкреслюють важливість термінового та справедливого розслідування цього злочину

Про це інформує RegioNews.

"Я шокована і глибоко засмучена вбивством Андрія Парубія у Львові. Він був колишнім головою Верховної Ради та борцем за демократію в Україні. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Висловлюю співчуття його родині та друзям," – написала Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Міністр закордонних справ України, Андрій Сибіга, також прокоментував трагедію, назвавши Парубія патріотом і державником, який зробив величезний внесок у захист суверенітету України.

"Людина, чиє місце по праву в підручнику історії. Абсолютно шокуюча звістка. Щиро співчуваю та бажаю сили всім близьким і рідним, колегам, побратимам. Сподіваємося на якнайшвидше розслідування всіх обставин і покарання вбивці," – написав він у соцмережі Фейсбук.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, в своєму фейсбуці написав: "Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять".

Він зазначив, що Парубій віддав своє життя боротьбі за незалежність України, був одним із активних учасників національно-демократичного руху, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності та незмінним захисником української державності.

Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України, також висловила співчуття.

"Вічна памʼять, Андрію Володимировичу. Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким."

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили сьогодні, 30 серпня, у Франківському районі Львова. Раніше в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія та фото ймовірного стрілка.

Читайте також: Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України

Львів убивство Андрій Парубій Руслан Стефанчук Свириденко Юлія реакція політики
Спецоперація "Сирена" у Львові: поліція розшукує вбивцю Андрія Парубія
30 серпня 2025, 14:16
У Львівській області розшукують стрільця, який вбив колишнього голову ВР
30 серпня 2025, 13:13
У Львові вбито ексголову ВР Андрія Парубія: подробиці трагедії
30 серпня 2025, 12:58
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
30 серпня 2025, 16:04
У Вінниці затримали чоловіка за побиття співмешканки: жінка в лікарні
30 серпня 2025, 15:27
Польща депортувала 15 українців за правопорушення: деталі
30 серпня 2025, 15:07
З'явилось фото ймовірного підозрюваного у вбивстві Парубія: пошук стрільця триває
30 серпня 2025, 14:40
Спецоперація "Сирена" у Львові: поліція розшукує вбивцю Андрія Парубія
30 серпня 2025, 14:16
В мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія
30 серпня 2025, 14:01
Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України
30 серпня 2025, 13:45
У Львівській області розшукують стрільця, який вбив колишнього голову ВР
30 серпня 2025, 13:13
У Львові вбито ексголову ВР Андрія Парубія: подробиці трагедії
30 серпня 2025, 12:58
