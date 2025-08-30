Шокуюче вбивство Андрія Парубія: реакція політиків та дипломатів

Фото: з відкритих джерел

Вбивство колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія шокувало політиків, як в Україні, так і на міжнародній арені. Висловлюючи співчуття, вони підкреслюють важливість термінового та справедливого розслідування цього злочину

"Я шокована і глибоко засмучена вбивством Андрія Парубія у Львові. Він був колишнім головою Верховної Ради та борцем за демократію в Україні. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Висловлюю співчуття його родині та друзям," – написала Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Міністр закордонних справ України, Андрій Сибіга, також прокоментував трагедію, назвавши Парубія патріотом і державником, який зробив величезний внесок у захист суверенітету України.

"Людина, чиє місце по праву в підручнику історії. Абсолютно шокуюча звістка. Щиро співчуваю та бажаю сили всім близьким і рідним, колегам, побратимам. Сподіваємося на якнайшвидше розслідування всіх обставин і покарання вбивці," – написав він у соцмережі Фейсбук.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, в своєму фейсбуці написав: "Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія. Вічна пам’ять".

Він зазначив, що Парубій віддав своє життя боротьбі за незалежність України, був одним із активних учасників національно-демократичного руху, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності та незмінним захисником української державності.

Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України, також висловила співчуття.

"Вічна памʼять, Андрію Володимировичу. Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким."

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили сьогодні, 30 серпня, у Франківському районі Львова. Раніше в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія та фото ймовірного стрілка.

