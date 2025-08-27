Работнице Святошинского суда Киева грозит до 5 лет тюрьмы за демонстрацию нацистской символики

фото: Национальная полиция

Полицейские сообщили о подозрении женщине, которая публично распространяла нацистскую символику в сети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Разоблачили преступление в начале августа этого года следователи Святошинского управления полиции совместно с аналитиками специалистов криминального анализа и работниками СБУ в Киеве и Киевской области.

Правоохранители выяснили, что 23-летняя киевлянка во время отдыха в компании друзей сделала фото, держа в руках флаг с нацистской символикой, и вечером того же дня опубликовала указанную фотографию в своих социальных сетях. Во время общения со стражами порядка нарушительница объяснила, что сделала это "ради развлечения".

За совершенное женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Киеве секретарь Святошинского суда опубликовала фото с сигаретой и нацистским символом – государственным военным флагом Третьего Рейха.