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16 января 2025, 20:12

В полиции раскрыли подробности об организации убийства Фарион

16 января 2025, 20:12
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Фото: Новини.LIVE
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Подозреваемый в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслав Зинченко, по данным полиции, на организацию преступления потратил около 20 тыс. грн. Средства он взял из своего криптогаманца.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью "Українським новинам", передает RegioNews.

По словам Выговского, обвиняемый считал, что в Украине дискриминируют русскоговорящих. Такое мнение у него сформировалось под влиянием нескольких Telegram-групп, пропагандировавших насилие и связанных с нацистской организацией.

В то же время, глава Нацполиции отметил, что к убийству могут быть причастны российские спецслужбы, ведь Зинченко якобы имел "определенные переписки". Они могли помогать парню подготовиться, хотя, скорее всего, он готовился сам.

"Он читал книги ФСБ, литературу, как не оставлять следы преступления, читал методички, как работают правоохранители и как обойти преследование. Могу сказать, что он хорошо подготовился, был знаком, читал много литературы, понимал методы конспирации", – говорит председатель Нацполиции.

Правоохранители смогли найти его с помощью технологий. В частности, таким образом вычислили его манеру походки, выяснили маршруты перемещения и места временного проживания.

Напомним, 19 июля у дома Ирины Фарион неизвестный мужчина выстрелил ей в голову, через несколько часов женщина скончалась в больнице. 25 июля правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в совершении убийства.

Уже 26 июля Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, взяв его под стражу без права внесения залога.

Дочь Ирины Фарион София Семчишин требует выплатить 15 млн. грн. моральной компенсации от подозреваемого в убийстве ее матери Вячеслава Зинченко.

Ранее Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому Зинченко – до 4 марта 2025 года включительно.

Рассмотрение дела об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион в Шевченковском райсуде Львова перенесли на месяц – оно продлится 13 февраля.

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