20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 20:05

У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні

26 серпня 2025, 20:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

США заявили Європі, що готові надати "стратегічні засоби" миротворцям в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, під час обговорень гарантій безпеки для України представники США сказали європейським співрозмовникам, що готові надати "стратегічні засоби".

Йдеться зокрема про засоби розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR), засоби командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання європейських сил в Україні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України. Американський президент зазначив, що США будуть допомагати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
миротворці миротворчі війська США ЄС Україна політика
Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України
25 серпня 2025, 18:59
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24
Гарантії безпеки для України мають бути рівня НАТО, – МЗС Німеччини
25 серпня 2025, 07:50
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
26 серпня 2025, 20:29
Повітряну тривогу на Кіровоградщині та Львівщині оголошуватимуть по-новому
26 серпня 2025, 19:52
Туристичний збір: хто з регіонів України сплатив найбільше
26 серпня 2025, 19:31
У Львові хірурги випрямили дитині хребет, який був викривлений на 160 градусів
26 серпня 2025, 19:20
У США вбили 23-річну українку
26 серпня 2025, 18:48
В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 18:40
На Прикарпатті попрощалися із загиблим Героєм - поліцейським Ігорем Мартинюком
26 серпня 2025, 18:05
Смертельна ДТП на Київщині: жінка влеетіла в мікроавтобус
26 серпня 2025, 17:54
Несподівана знахідка у Білій Церкві: під час демонтажу будинку чоловік виявив зброю
26 серпня 2025, 17:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »