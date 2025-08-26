У США заявили, що готові допомогти європейським миротворцям в Україні
США заявили Європі, що готові надати "стратегічні засоби" миротворцям в Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, під час обговорень гарантій безпеки для України представники США сказали європейським співрозмовникам, що готові надати "стратегічні засоби".
Йдеться зокрема про засоби розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR), засоби командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання європейських сил в Україні.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України. Американський президент зазначив, що США будуть допомагати.
Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України
