Министр обороны Шмигаль обсудил с Келлогом гарантии безопасности для Украины

фото: Денис Шмигаль

Глава Минобороны Украины Денис Шмигаль встретился 25 августа со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом и обсудил с ним создание надежных гарантий безопасности для Украины

Как передает RegioNews, об этом министр обороны Денис Шмигаль сообщил в Telegram.

Отмечается, что они обсудили создание надежных гарантий безопасности, которые делают невозможным новую агрессию против Украины в будущем. Работа над такими гарантиями ведется в тесном сотрудничестве с партнерами.

Кроме этого, Шмигаль и Келлог обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения о производстве и продаже беспилотников. В ходе встречи американской стороне были переданы соответствующие документы.

Как сообщалось ранее, Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции. По словам Шмыгаля, подписанный документ ужесточит устойчивость и способность Украины противодействовать российской угрозе.