11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 18:59

Министр обороны Шмигаль обсудил с Келлогом гарантии безопасности для Украины

25 августа 2025, 18:59
Читайте також українською мовою
фото: Денис Шмигаль
Читайте також
українською мовою

Глава Минобороны Украины Денис Шмигаль встретился 25 августа со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом и обсудил с ним создание надежных гарантий безопасности для Украины

Как передает RegioNews, об этом министр обороны Денис Шмигаль сообщил в Telegram.

Отмечается, что они обсудили создание надежных гарантий безопасности, которые делают невозможным новую агрессию против Украины в будущем. Работа над такими гарантиями ведется в тесном сотрудничестве с партнерами.

Кроме этого, Шмигаль и Келлог обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения о производстве и продаже беспилотников. В ходе встречи американской стороне были переданы соответствующие документы.

Как сообщалось ранее, Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции. По словам Шмыгаля, подписанный документ ужесточит устойчивость и способность Украины противодействовать российской угрозе.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
