25 августа 2025, 07:50

Гарантии безопасности для Украины должны быть уровня НАТО, – МИД Германии

25 августа 2025, 07:50
Фото: Иоганн Вадефуль/x.com
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть максимально приближены к уровню, который обеспечивает членство в НАТО

Об этом глава немецкой дипломатии сказал во время Дня открытых дверей правительства Германии в воскресенье, 24 августа, передает RegioNews со ссылкой на DW.

По словам министра, после возможного мирного соглашения Украина нуждается в таких гарантиях безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальные (украинские территории – ред.) будут в безопасности", – заявил Вадефуль.

Немецкий министр выразил надежду, что если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет в конечном счете убедить и диктатора РФ Владимира Путина. Кроме того, Вадефуль убежден, что для России это не будет представлять никакой угрозы.

"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир", – сказал немецкий чиновник.

Вадефуль подчеркнул, что рассчитывает на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности после завершения войны.

Министр считает, что круг стран-гарантов нужно расширить за пределы Европы, в частности важно, чтобы к этому процессу присоединились Соединенные Штаты.

По информации Вадефуля, около 30 государств, среди которых и Япония, выразили готовность поддержать Украину.

Министр добавил, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".

Ранее сообщалось, что США и Украина обсудили гарантии безопасности. Известно, что подробности гарантий безопасности сейчас нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.

